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«Вы достали вопросами про улыбку!» Кому хранит верность Игорь Верник?

18.12.2018 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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«Вы достали вопросами про улыбку!» Кому хранит верность Игорь Верник?
Евгения Новоженина / РИА Новости

Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве в семье народного артиста Эмиля Верника. Впрочем, появился на свет Игорь не один, а в компании с братом-близнецом Вадимом. Свое детство и отца Игорь Верник вспоминает во всех интервью с огромной любовью, считая юную пору самым счастливым и беззаботным временем жизни: «Я недавно летел откуда-то и вспомнил, как папа привозил домой треугольнички сыра и масла, которые подают на рейсах в боксах с питанием. Сам не ел, берег для нас. Вот такой была семья, в которой я воспитывался! Бесконечная забота друг о друге, любовь и уважение».

В детстве, по признанию братьев, они конкурировали. Но во взрослом возрасте оценили прелесть положения близнецов и не раз обыгрывали это на ТВ.

«Вы достали вопросами про улыбку!» Кому хранит верность Игорь Верник?
Главный редактор журнала «ОК!», автор теле- и радиопрограмм Вадим Верник и актер Игорь Верник. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Герой, любовник, мерзавец

Сегодня Игорь Верник — профессиональный актер. Окончив Школу-студию МХАТ, артист получил приглашение работать во МХАТе от самого Олега Ефремова. По признанию Верника, Ефремов сыграл огромную роль в его творческой судьбе, «научил тонкому психологизму» в разработке спектаклей, погружению в роль. А еще он один из немногих театральных актеров, который имеет возможность (и «добро» от худрука театра) активно сниматься в кино. В кинематографе благодаря эффектной внешности ему достаются в основном роли героев-любовников, а также мерзавцев. Хотя Вернику не очень нравятся эти навязанные амплуа: «Мне интересны разноплановые роли, как тот же честный и порядочный майор Анохин, — говорил он в одном из интервью. — После „Времени жестоких“ я сыграл во многих картинах: „Агонии страха“, „Женской дружбе“, „Мужской интуиции“, „Жаре“, „Дикарях“. И надеюсь, что впереди еще немало интересных проектов со сложными характерами, с драмой».

Бороться с шаблонами, которые Вернику навязывает кино, очень помогает родной театр. Так, одна из последних премьер с его участием в МХТ им. Чехова — «Светлый путь. 19.17» молодого скандального режиссера Молочникова. Как говорят авторы, это спектакль, «имеющий прямое отношение к тому, что произошло в октябре 1917 года». Спектакль посвящен веку русской революции, но не в смысле воспевания. 25-летний режиссер работает с мифом революционной утопии. Верник предстает в необычном для себя качестве, в роли Вождя, очень похоже копирует манеру говорить Владимира Ильича Ленина. В этой постановке артист играет фаната: человека, которая на пути к своей цели готов пойти на что угодно. Образ получился страшный и завораживающий.

А вот на телевидении, где Верник активно работает ведущим, он в основном предстает в одном и том же образе и постоянно эксплуатирует свою улыбку.

Когда корреспондент «АиФ» спросил актера, зачем он постоянно улыбается своей улыбкой чеширского кота, тот взорвался: «Если бы вы знали, как меня достали этими вопросами про то, как я улыбаюсь! Меня подозревают в неискренности из-за нее, называют мою улыбку натянутой».

В интервью другому изданию Верник сказал: «Моя фирменная улыбка — часть моей природы, а так во мне много чего намешано».

Счастье было недолгим

Что касается личной жизни, то Игорь Верник был женат не раз. «Первый раз я женился, когда служил в армии. Пришел на три дня, мы расписались, и я снова ушел. Через шесть лет расстались. Конечно, я переживал». В другой раз Верник женился на девушке, с которой случайно познакомился. В этом браке тем не менее родился сын. В ту пору в интервью он много говорил о семейном счастье, которое наконец озарило его жизнь. Но в итоге и с Марией они развелись. Сыну о разводе они сказали не сразу. «Но в какой-то момент стало очевидным, что скрывать разлад нет смысла, — говорил Верник в интервью. — Потому что для сына ничего не изменилось. Да, его родители больше не живут вместе, но мы по-прежнему его любим и остаемся рядом с ним. И он очень скоро в этом убедился. Гриша жил поочередно то с мамой, то со мной».

В данный момент по поводу личной жизни артиста ходит масса слухов, которые Верник комментирует так: «Так было не раз: мои женщины жаловались на то, что я не принадлежу им полностью. Мы приходим куда-нибудь, и я говорю: „Ты моя женщина! Я с тобой сюда пришел и с тобой уйду. Но это не означает, что я должен сидеть и смотреть только тебе в глаза. Я не могу не замечать других людей, в том числе и женщин“».

Хотя, по его же признанию, фамилия Верник — от слова верный. Родившись вместе с братом-близнецом, Игорь Верник говорит, что так привык всегда быть с кем-то рядом, что не терпит одиночества. Поэтому любимая в его жизни должна быть обязательно. И своей Даме сердца он верен всегда. Но в первую очередь верен себе.

 
 
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Артист говорит, что так привык всегда быть с кем-то рядом, что не терпит одиночества.
 
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