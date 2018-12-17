Минская региональная таможня проведет прямые телефонные линии

20 декабря 2018 г. с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия на тему: «Порядок перемещения товаров посредством международных почтовых отправлений». Начальник отдела организации таможенного контроля Павел Анатольевич Людчик ответит на вопросы по телефону (017) 218-95-35.

23 декабря 2018 г. с 10.00 до 11.00 начальник отдела взыскания таможенной задолженности Ольга Николаевна Шамрук поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы: «Порядок применения мер обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Свои вопросы можно задавать по телефону (017) 218-96-60.

25 декабря 2018 г. начальник отдела тарифного регулирования Ольга Игоревна Бурба ответит на вопросы в рамках темы: «Контроль таможенной стоимости». Обращаться можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-96-40.