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Газ без опасности!

18.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Без «голубого топлива» сегодня немыслима наша жизнь. Это бесперебойная работа промышленных предприятий, тепло, комфорт в наших домах. Это одно из благ цивилизации. Газ по-прежнему является одним из самых экологически чистых и дешевых видов топлива. И в то же время природный газ — источник повышенной опасности, требующий повышение ответственности по обеспечению бесперебойной транспортировки газа и безопасной эксплуатации газораспределительных сетей.

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны:

вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов высокого давления II категории – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 50 метров с каждой стороны;

вокруг зданий ГРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок – в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны.

Охранная зона газораспределительной системы – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной системы в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Повреждение газопровода создает угрозу возникновения аварийной ситуации и может стать причиной взрывов, пожаров, гибели людей, и прекращению газоснабжения потребителей.

Так, 26 апреля строительной бригадой Бобруйского ГУДПП «Водоканал» при производстве земляных работ по устройству канализации в г. Бобруйске по ул. Северной ковшом экскаватора поврежден участок подземного распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 63 мм. Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждение участка газопровода ликвидировано. Работниками Бобруйской отдела  Могилевского областного управления Госпромнадзора установлено, что проект на проведение строительных работ согласован с газоснабжающей организацией, имеется разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газопровода. Вместе с тем, представители газоснабжающей организации на место проведения работ производителем работ не вызывались.

Причина инцидента – нарушение порядка производства земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы.

Чтобы исключить такие случаи при производстве работ должны, быть соблюдены основные требования и мероприятия по охране газопроводов в соответствии с «Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474 и «Правилами по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 года № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 8/24750 от 25.01.2012 г.).

Производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки и разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ (далее – разрешение), выдаваемого газоснабжающей организацией, не допускается.

До начала работ в присутствии представителя газоснабжающей организации контрольными шурфами необходимо уточнить расположение газопровода в натуре;

после снятия верхнего покрытия над газопроводом (асфальт, булыжник и т.п.) раскопку вести в присутствии представителя газоснабжающей организации лопатами без применения лома, отбойных молотков, кирок и т.п.;

по указанию и в присутствии представителя газоснабжающей организации вскрытые газопроводы должны быть надежно закреплены от возможного провисания или оползания. В зоне вскрытого газопровода не должно быть нависающего грунта;

работы в мерзлом грунте в местах пересечения с газопроводами производить только с отогревом;

при обнаружении газопровода, не указанного в выкопировке или эскизе, работы должны быть немедленно приостановлены. О случившемся необходимо немедленно сообщить в газоснабжающую организацию по телефону;

засыпку вскрытого газопровода после производства работ производить в присутствии представителя газоснабжающей организации. Выполнять все его указания по засыпке. Невыполнение указанного пункта повлечет за собой повторное вскрытие газопровода силами организации, производившей работы, для его освидетельствования и засыпки в установленном порядке;

при повреждении газопровода немедленно прекратить работы, людей из котлована вывести, место аварии взять под охрану, не допуская посторонних лиц и открытого огня, и сообщить об этом в аварийную службу газоснабжающей организации по телефону.

Строительная организация в соответствии с техническими нормативными правовыми актами обязана обозначить место производства работ знаками, предупреждающими работающих о возможной опасности, которые сохраняются на весь период производства работ в зоне газопровода. Предупреждающие знаки должны быть следующими: равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх, с каймой черного цвета шириной 0,05 стороны и символическим изображением опасности черного цвета. Устанавливается знак по оси газопровода на высоте 1–1,5 м от поверхности грунта. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью «ОСТОРОЖНО! ГАЗ! НЕ КОПАТЬ!».

После завершения работы необходимо вызвать представителя газоснабжающей организации в целях проверки качества выполнения работы приборным методом. При обнаружении дефектов обеспечить вскрытие и ремонт.

Невыполнение условий разрешения, явившееся причиной повреждения газопровода, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

 Л.Н.Чефанова, ведущий государственный инспектор Бобруйского отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора

 
 
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Без «голубого топлива» сегодня немыслима наша жизнь. Это бесперебойная работа промышленных предприятий, тепло, комфорт в наших домах. Это одно из благ...
 
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