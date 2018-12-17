На верность народу Беларуси

В главном военном вузе страны – Военной академии Республики Беларусь прошла торжественная церемония принятия Военной присяги. Слова клятвы на верность белорусскому народу произнесло более 120 военнослужащих срочной военной службы.

Виновников торжества поздравили начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич, командование Военной академии, родные и близкие солдат.

– Принятие военной присяги – незабываемое событие для каждого военнослужащего, его родных и близких, важная и памятная страница в истории каждой семьи, в истории государства, – подчеркнул в своем выступлении начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Виктор Лисовский. – Дав клятву на верность народу Республики Беларусь и пополнив ряды Вооруженных Сил, всегда помните о главном – воинской чести и гордости за высокое звание защитника Отечества.

Поздравить военнослужащих с этим знаменательным днем приехали их родные и близкие со всех уголков нашей страны. Среди них – семья рядового Андрея Простякова, приехала из деревни Лапичи Осиповичского района.





– Горжусь сыном, – рассказала мама Ирина Николаевна. – Конечно, сначала переживала за него, боялась, быстро ли адаптируется, найдет друзей. Но теперь, когда пообщалась с командованием Военной академии и увидела Андрея в форме, никаких волнений не осталось. А трудности армейской жизни только закалят его характер. Надеюсь, сын достойно пройдет армейский путь!

Впереди у парня ответственный период армейской жизни, связанный с овладением военно-учетной специальности, освоением современной боевой техники и вооружения. Отныне он будет стоять на страже мирного созидательного труда белорусского народа, обеспечивая мир, стабильность и безопасность страны, завоеванные нашими дедами.