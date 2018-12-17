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ЕБРР покупает долю в агрохолдинге «Серволюкс»
18.12.2018 15:15 — Разное | Ежедневник
фото: news.21.by
Банк вложит в холдинг 10 млн евро. Эти средства будут направлены на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах.
Европейский банк реконструкции и развития приобретает миноритарный пакет акций "Серволюкса", передает
Средства ЕБРР пойдут на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах общей производственной мощностью 70 т мяса в сутки. Предприятие также построит тригенерационную установку мощностью 6,58 МВт, которая будет снабжать цех переработки электроэнергией и теплом и сократит ежегодные выбросы CO2 на 6 200 т.
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Банк вложит в холдинг 10 млн евро. Эти средства будут направлены на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах.
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