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ЕБРР покупает долю в белорусском агрохолдинге "Серволюкс"
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит 10 млн евро в приобретение миноритарного пакета акций агрохолдинга "Серволюкс", сообщили в пресс-службе банка во вторник.
"Эти средства будут направлены на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах общей производственной мощностью 70 тонн мяса в сутки", - говорится в сообщении банка.
"Серволюкс" также построит тригенерационную установку мощностью 6,58 МВт, которая будет снабжать цех переработки электроэнергией и теплом и сократит ежегодные выбросы CO2 на 6,2 тыс. тонн.
"Серволюкс" – частный вертикально интегрированный агрохолдинг, работающий в нескольких секторах, включая производство мяса птицы, мясных и молочных продуктов, корма для скота, а также розничную торговлю продуктами питания.
С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит 10 млн евро в приобретение миноритарного пакета акций агрохолдинга "Серволюкс", сообщили в пресс-службе...
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