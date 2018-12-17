﻿ Не только «красные фонари»: смотрите, как украсили улицы Амстердама. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только «красные фонари»: смотрите, как украсили улицы Амстердама

18.12.2018 15:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В голландской столице сейчас проходит Amsterdam Light Festival — похоже, власти города нашли идеальное решение, как нестандартно украсить городские улицы и развлечь туристов зимой. До 20 января в историческом центре Амстердама можно будет увидеть удивительные световые инсталляции. И речь не идет о «квартале красных фонарей» .


Фото: Janus van den Eijnden

«Зажги желание». Двухметровые светящиеся семена одуванчика от OGE Group освещают канал Херенграхт, по которому курсируют туристические катера.


Фото: Janus van den Eijnden


Скульптура «Поглощенные светом». Результат совместного творчества британской художницы Гали Мэй Лукас и скульптора Каролины Хинц. Сюжет работы: погруженные в свои смартфоны люди.


Фото: Janus van den Eijnden

Световое панно «Звездная ночь». Сербские художники Ивана Елич и Павле Петрович вдохновлялись знаменитой одноименной картиной Ван Гога.


Фото: Janus van den Eijnden

«Две лампы». Автор — почетный гость Amsterdam Light Festival голландский живописец и скульптор Йерун Хеннеман.


Фото: Janus van den Eijnden

Пульсирующие алые губы Desire — это работа тайваньского коллектива UxU Studio.


Фото: Janus van den Eijnden

«Гигантский паук» на мосту от Groupe LAPS из Франции. Скульптура состоит из 80 двухметровых паучков, сплетенных из светодиодных трубок. Световые контроллеры создают иллюзию подвижности членистоногих.


Фото: Janus van den Eijnden

«Параболическое световое облако». Работа агентства amigo & amigo, которое специализируется на световом дизайне.


Фото: Janus van den Eijnden

Их работа «Соседи» — это восемь наивных рисунков, созданных детьми и спроецированных на стену дома японским дуэтом TOCHKA с помощью техники, которую уже столетие используют театральные художники.


Фото: Janus van den Eijnden

Midnight Summer Dream. Коллектив португальских художников Teatro Metaphora использовал в качестве плафонов для фонарей над каналом барабаны от старых стиральных машин.


Фото: Janus van den Eijnden

PORTAM CIVITATIS. Архитектурная скульптура бельгийца Питера Снейдера напоминает полузатонувший готический собор.


Фото: Janus van den Eijnden

Подвесная установка ANN. Бельгийский дуэт Kóros Design с помощью света визуализирует развитие нейронной сети человеческого мозга.

Больше информации о фестивале можно найти на официальном сайте.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В голландской столице сейчас проходит Amsterdam Light Festival - похоже, власти города нашли идеальное решение, как нестандартно украсить городские улицы и развлечь туристов...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Батька предупреждает, что не хочет уходить"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика