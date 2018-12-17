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Не только «красные фонари»: смотрите, как украсили улицы Амстердама
В голландской столице сейчас проходит Amsterdam Light Festival — похоже, власти города нашли идеальное решение, как нестандартно украсить городские улицы и развлечь туристов зимой. До 20 января в историческом центре Амстердама можно будет увидеть удивительные световые инсталляции. И речь не идет о «квартале красных фонарей» .
«Зажги желание». Двухметровые светящиеся семена одуванчика от OGE Group освещают канал Херенграхт, по которому курсируют туристические катера.
Световое панно «Звездная ночь». Сербские художники Ивана Елич и Павле Петрович вдохновлялись знаменитой одноименной картиной Ван Гога.
«Две лампы». Автор — почетный гость Amsterdam Light Festival голландский живописец и скульптор Йерун Хеннеман.
Пульсирующие алые губы Desire — это работа тайваньского коллектива UxU Studio.
«Гигантский паук» на мосту от Groupe LAPS из Франции. Скульптура состоит из 80 двухметровых паучков, сплетенных из светодиодных трубок. Световые контроллеры создают иллюзию подвижности членистоногих.
«Параболическое световое облако». Работа агентства amigo & amigo, которое специализируется на световом дизайне.
Их работа «Соседи» — это восемь наивных рисунков, созданных детьми и спроецированных на стену дома японским дуэтом TOCHKA с помощью техники, которую уже столетие используют театральные художники.
Midnight Summer Dream. Коллектив португальских художников Teatro Metaphora использовал в качестве плафонов для фонарей над каналом барабаны от старых стиральных машин.
PORTAM CIVITATIS. Архитектурная скульптура бельгийца Питера Снейдера напоминает полузатонувший готический собор.
Подвесная установка ANN. Бельгийский дуэт Kóros Design с помощью света визуализирует развитие нейронной сети человеческого мозга.
Больше информации о фестивале можно найти на официальном
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В голландской столице сейчас проходит Amsterdam Light Festival - похоже, власти города нашли идеальное решение, как нестандартно украсить городские улицы и развлечь туристов...
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