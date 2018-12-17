Не только «красные фонари»: смотрите, как украсили улицы Амстердама

В голландской столице сейчас проходит Amsterdam Light Festival — похоже, власти города нашли идеальное решение, как нестандартно украсить городские улицы и развлечь туристов зимой. До 20 января в историческом центре Амстердама можно будет увидеть удивительные световые инсталляции. И речь не идет о «квартале красных фонарей» .



Фото: Janus van den Eijnden

«Зажги желание». Двухметровые светящиеся семена одуванчика от OGE Group освещают канал Херенграхт, по которому курсируют туристические катера.



Фото: Janus van den Eijnden



Скульптура «Поглощенные светом». Результат совместного творчества британской художницы Гали Мэй Лукас и скульптора Каролины Хинц. Сюжет работы: погруженные в свои смартфоны люди.



Фото: Janus van den Eijnden

Световое панно «Звездная ночь». Сербские художники Ивана Елич и Павле Петрович вдохновлялись знаменитой одноименной картиной Ван Гога.



Фото: Janus van den Eijnden

«Две лампы». Автор — почетный гость Amsterdam Light Festival голландский живописец и скульптор Йерун Хеннеман.



Фото: Janus van den Eijnden

Пульсирующие алые губы Desire — это работа тайваньского коллектива UxU Studio.



Фото: Janus van den Eijnden

«Гигантский паук» на мосту от Groupe LAPS из Франции. Скульптура состоит из 80 двухметровых паучков, сплетенных из светодиодных трубок. Световые контроллеры создают иллюзию подвижности членистоногих.



Фото: Janus van den Eijnden

«Параболическое световое облако». Работа агентства amigo & amigo, которое специализируется на световом дизайне.



Фото: Janus van den Eijnden

Их работа «Соседи» — это восемь наивных рисунков, созданных детьми и спроецированных на стену дома японским дуэтом TOCHKA с помощью техники, которую уже столетие используют театральные художники.



Фото: Janus van den Eijnden

Midnight Summer Dream. Коллектив португальских художников Teatro Metaphora использовал в качестве плафонов для фонарей над каналом барабаны от старых стиральных машин.



Фото: Janus van den Eijnden

PORTAM CIVITATIS. Архитектурная скульптура бельгийца Питера Снейдера напоминает полузатонувший готический собор.



Фото: Janus van den Eijnden

Подвесная установка ANN. Бельгийский дуэт Kóros Design с помощью света визуализирует развитие нейронной сети человеческого мозга.

Больше информации о фестивале можно найти на официальном сайте .