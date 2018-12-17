МАЗ снова заставляет работников оформлять выходные за свой счет

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пожаловался читатель в редакцию tut.by. На предприятии пояснили, что это касается только тех сотрудников, которые не заняты на производстве.Напомним, ранее работников «попросили» взять выходные за свой счет на 10 и 24 ноября. Но это коснулось только тех сотрудников, у которых не было достаточной занятости на субботу, пояснял тогда директор по кадрам, социальным вопросам и идеологической работеВ ответ на комментарий руководителя в редакцию стали присылать возмущенные письма.— пожаловался один из работников.написал другой сотрудник МАЗа.Петр Косарь ответил, что цеха завода 22 и 29 числа работают.Если человек не пожелает оформлять выходной за свой счет и захочет выйти трудиться, то завод, пояснил директор по кадрам.Также МАЗ уйдет на новогодние каникулы с 30 декабря по 7 января включительно.— объяснил Петр Косарь.— поясняют причину на производстве.