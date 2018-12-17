Согласно предсказаниям Павла Глобы, 2019 год будет успешным для многих знаков Зодиака



Павел Глоба

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Расстановка правильных приоритетов, поможет Овнам добиться потрясающих достижений в 2019 году.Для Тельцов, предстоящий год принесет славу и успех. Однако, это возможно, когда представители этого знака научаться держать свои эмоции под контролем.Близнецам необходимо провести работу на собой, вследствие этого, в середине лета, Свинка подарит Близнецам карьерный рост и благосостояние.Успех в 2019 году для Раков, возможен только в том случае, если они проявят упорность и решительность в своих делах.Львам, год Желтой Земляной Свиньи принесет не только удачу и везенье, но и изобилие завистников, которые с радостью выдадут за свои их идеи.Девам в 2019 году стоит правильно расставить приоритеты, причем личные проблемы и цели должны быть на первом месте.Для Весов год Свиньи крайне удачный период для изменения своей жизни в лучшую сторону. Главное проявить упорство и целеустремленность.Для Скорпионов предстоящий год будет богат на перемены. Нужно четко определить цели и двигаться к ним преодолевая все препятствия.Для Стрельцов предстоящий год обещает быть неоднозначным. Год будет успешен для тех представителей знака, которые подготовили для этого почву еще в 2018 году.Год пройдет благополучно только для тех Козерогов, которые готовы двигаться вперед и приложат к этому максимум усилий.Водолеям, следует выбрать размеренный темп работы и уверенно продвигаться к целям. Переключаясь с одного дела на второе, они могут угодить в ловушку, подстроенную звездами.Рыбам, в предстоящем году пророчат множество перемен. Многие из них в лучшую сторону, как в финансовом плане, так и в любовных отношениях.