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Нефть обвалилась

18.12.2018 15:08 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Мировые цены на нефть возобновили падение, рынок не верит в способность нового соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сбалансировать рынок на фоне того, что крупнейший производитель нефти в мире — США — не намерен останавливаться и сокращать добычу.

В ходе торгов на Лондонской бирже февральские фьючерсы на нефть марки Brent просели на 3,13 процента до 57,8 доллара за баррель. Минимальное значение в ходе торгов было зафиксировано на уровне 57,27 доллара за бочку. Январские фьючерсы на американскую нефть WTI просели на 3,25 процента, пробив психологическую отметку в 50 долларов за баррель и опустившись до 48,26 доллара за бочку.

Российская валюта на новый виток падения цен на нефть отреагировала незначительно. На 13:30 по московскому времени доллар упал в цене на 0,05 процента и составил 66,74 рубля, а вот евро к российской валюте укрепился на 0,32 процента, до 75,98 рублей.

Члены ОПЕК договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году в общей сложности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. 800 тысяч баррелей в сутки должны убрать с рынка страны, входящие в картель, а на 400 тысяч баррелей в сутки — страны вне ОПЕК. Соглашение продлится до конца июня 2019 года, когда стороны могут пересмотреть сделку.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рынок не верит в способность нового соглашения ОПЕК.
 
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