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Оппозиция готовит для Лукашенко новогодний бунт
Фото: Intex-press
Политик создал петицию и призывает всех неравнодушных людей присоединиться к ней, чтобы добиться права хорошо отдохнуть на новогодние праздники.
"Даю правительству возможность сделать подарок белорусам, который они заслужили. Не могу согласиться с тем, что 2-е января будет рабочим днём. У нас и так не много радостей в жизни – хорошо отдохнуть на Новый год одна из них", –
К слову, накануне президент Александр Лукашенко
"А всем остальным надо готовиться к праздникам, и провести эти праздники как следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди могли отдохнуть, уделить больше внимания своим детям. Это главное", - подчеркнул глава Беларуси.
Может президент все же был не в курсе, что правительство сделало 2 января рабочим днем и поправит зарвавшихся чиновников, пока это не сделала оппозиция?
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Оппоненты режима не согласны с решением правительства сделать 2 января рабочим днем.
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