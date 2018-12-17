Оппозиция готовит для Лукашенко новогодний бунт



Фото: Intex-press

Политик создал петицию и призывает всех неравнодушных людей присоединиться к ней, чтобы добиться права хорошо отдохнуть на новогодние праздники.в Facebook.К слову, накануне президентпроявлять больше заботы и внимания к тем, кто нуждается в помощи.- подчеркнул глава Беларуси.Может президент все же был не в курсе, что правительство сделало 2 января рабочим днем и поправит зарвавшихся чиновников, пока это не сделала оппозиция?