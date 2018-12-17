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Чернобыльскую зону за год посетило более 60 тыс. человек

18.12.2018 15:10 — Разное | Интерфакс  
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщил министр Остап Семерак, согласно данным Минприроды, в 2018 году зону отчуждения посетило более 63 тыс. граждан.

Между тем в 2017 году посетивших зону было более 49 тыс. человек, в 2016-м - более 36 тыс. человек, а в 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тыс. граждан.

Президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что Чернобыльская зона в последние годы преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций.

В апреле этого года в украинском государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" сообщили об открытии программ ознакомительных визитов для всех желающих на станцию, где 32 года назад произошла самая крупная авария в мировой истории ядерной энергетики.

Между тем из Украины периодически приходят сообщения о задержании в Чернобыльской зоне групп сталкеров, которые пробираются туда незаконно с целью экстремального туризма.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.

31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. В ликвидации последствий участвовали более 600 тыс. человек.

Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вместе с тем саркофаг, возведенный после аварии над четвертым энергоблоком, постепенно разрушался.

В апреле 2012 года начались монтажные работы по возведению арки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным в результате чернобыльской катастрофы энергоблоком. В ноябре 2016 года защитную арку НБК на надвинули разрушенный четвертый блок ЧАЭС. Завершение международной программы по преобразованию ЧАЭС в экологически безопасный объект ожидалось в ноябре 2017 года, однако позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию НБК над разрушенным энергоблоком переносится на конец мая 2018 года.

НБК - это крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тыс. тонн. Она была надвинута на энергоблок с помощью специальной системы, состоявшей из 224 гидравлических домкратов и позволяющей передвигать арку на 60 см за один цикл. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого саркофага и остатков 4-го энергоблока.

НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет и обошелся в 1,5 млрд евро. Средства на строительство НБК были собраны странами - донорами чернобыльского фонда "Укрытие".

 
 
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины констатирует значительный рост численности посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Как сообщил...
 
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