|
Белорусские предприятия предоставили свои возможности делегации из Пакистана
Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в техническом перевооружении предприятий Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потенциальные возможности партнерам 18 декабря представили белорусские предприятия. Выставку организовали специально к официальному визиту в нашу страну Председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана.
Наша техника уже колесит по полям этой страны, но есть заинтересованность в расширении модельного ряда. Гости изучили новинки, в частности, самый мощный новый колесный трактор.
Дмитрий Корчик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Акцент в белорусско-пакистанском экономическом сотрудничестве делается на сферы химической, текстильной и пищевой промышленности, машиностроение, строительство и сельское хозяйство, производство лекарств. Беларуси по вкусу пакистанский рис и фрукты, поставляется текстиль и хлопок.
Минск и Исламабад готовы развивать контакты в других сферах. Численность населения Пакистана – 200 миллионов человек, и это огромный рынок, который открыт для отечественных товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в техническом перевооружении предприятий Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)