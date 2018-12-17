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Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.
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В красочном карнавале
Бодрое настроение создавали музыканты, которые играли на нескольких площадках города.
К слову, праздник посетили не только местные жители, но и гости Гродно. Отмечается, что город в выходные
По словам посетителей мероприятия, праздник удался на славу. Многие отметили, что посещение шествия стало семейной традицией, а в нынешнем году атмосфера получилась «волшебной».
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Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и...
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