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Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно

18.12.2018 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев.

По информации газеты «Гродзенская праўда», вместе с шествием в городе включили праздничную иллюминацию и зажгли главную елку Гродно.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

В красочном карнавале приняли участие не только Снегурочки вместе с Дедушками Морозами, но и сказочные персонажи, а также символы нового года и уходящего. По улицам города ехали украшенные автомобили-инсталляции.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

Бодрое настроение создавали музыканты, которые играли на нескольких площадках города.

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К слову, праздник посетили не только местные жители, но и гости Гродно. Отмечается, что город в выходные посетили почти 1300 туристов. Праздник был интересен путешественникам из Литвы, Польши и Латвии.

Десятки Дедов Морозов и огни на главной ёлке. Как прошло праздничное шествие сказочных героев в Гродно
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ArtVideo Production»

По словам посетителей мероприятия, праздник удался на славу. Многие отметили, что посещение шествия стало семейной традицией, а в нынешнем году атмосфера получилась «волшебной».

На минувших выходных в Минске прошел марафон Санта-Клаусов (смотрите здесь).
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Старт новогодних праздников с размахом был дан на выходных в Гродно – в городе состоялось театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и...
 
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