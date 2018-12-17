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Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры
Новости Беларуси. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли 18 декабря депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе – консервативный сценарий. Сформирован бюджет с профицитом. Доходы – 23,7 миллиарда рублей, расходы – без малого 22. Очень важный момент – исполнение долговых обязательств. Кроме того, на 10 % сокращена поддержка реального сектора. Как раз эти средства направят на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры. В целом социальная направленность усиливается. Отразится это на росте заработной платы в бюджетной сфере, да и в целом расходы на социальную сферу вырастут.
Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня также сформированы расходы с ростом именно на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Задача номер один – поддержка многодетным семьям, сократить эти очереди и, прежде всего, увеличить адресные субсидии.
Парламентарии рассмотрели и бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2019 год. Документ принят в первом и сразу же во втором чтениях. Как рассказала министр труда и социальной защиты, этот бюджет сформирован по базовому сценарию. Основная часть средств будет направляться на пенсионное обеспечение – 77,5 %. Оставшаяся часть пойдет на выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Депутаты также проголосовали «за» внесение изменений и дополнений в некоторые законы. Среди них Налоговый кодекс. 18 декабря его приняли в первом чтении. В первую очередь кодекс сделали простым и понятным для людей и бизнеса (таким было поручение главы государства). Над новой редакцией документа работали три межведомственные группы. Новшеств немало. Так, упростили администрирование налогов, изменили подходы к начислению пеней, предусмотрели возможность обращения физлиц в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.
Также сегодня парламентарии ратифицировали ряд международных соглашений.
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Новости Беларуси. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли 18 декабря депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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