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Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

18.12.2018 15:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли 18 декабря депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

В основе – консервативный сценарий. Сформирован бюджет с профицитом. Доходы – 23,7 миллиарда рублей, расходы – без малого 22. Очень важный момент – исполнение долговых обязательств. Кроме того, на 10 % сокращена поддержка реального сектора. Как раз эти средства направят на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры. В целом социальная направленность усиливается. Отразится это на росте заработной платы в бюджетной сфере, да и в целом расходы на социальную сферу вырастут.

Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поставлена задача в соответствии с программой развития страны обеспечить среднюю заработную плату в бюджетной сфере к концу 2019 года в соотношении 80 % к средней по стране. По-прежнему с ростом в 10 % формируется семейный капитал. Это означает, что будет продолжаться поддержка многодетным семьям.

Сегодня также сформированы расходы с ростом именно на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Задача номер один – поддержка многодетным семьям, сократить эти очереди и, прежде всего, увеличить адресные субсидии.

Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

Парламентарии рассмотрели и бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2019 год. Документ принят в первом и сразу же во втором чтениях. Как рассказала министр труда и социальной защиты, этот бюджет сформирован по базовому сценарию. Основная часть средств будет направляться на пенсионное обеспечение – 77,5 %. Оставшаяся часть пойдет на выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству.

Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Что касается пенсий, то поставлена задача в 2019 году выйти на соотношение 40 %. Для этого среднегодовой темп роста пенсии по возрасту составит более 114 %. Будет соответствующий перерасчет тех пенсий, которые увязаны с бюджетом прожиточного минимума – это ежеквартальные перерасчеты. Также предусмотрен рост пособий по уходу за ребенком (семьям, воспитывающим детей).

Бюджет Беларуси на 2019 год: рассказываем самые важные цифры

Депутаты также проголосовали «за» внесение изменений и дополнений в некоторые законы. Среди них Налоговый кодекс. 18 декабря его приняли в первом чтении. В первую очередь кодекс сделали простым и понятным для людей и бизнеса (таким было поручение главы государства). Над новой редакцией документа работали три межведомственные группы. Новшеств немало. Так, упростили администрирование налогов, изменили подходы к начислению пеней, предусмотрели возможность обращения физлиц в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.

Также сегодня парламентарии ратифицировали ряд международных соглашений.
 
 
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Новости Беларуси. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли 18 декабря депутаты в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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