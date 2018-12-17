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На водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету
Новости Беларуси. В Светлогорском районе рыбак смог уберечь свою жизнь при помощи спасательного жилета.
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Происшествие случилось утром восемнадцатого декабря. 68-летний мужчина ехал по льду водохранилища на велосипеде. В 500 метрах от берега рыбак провалился. На мужчине была надет спасательный жилет – благодаря этому рыбак смог остаться на поверхности воды. Пенсионер достал нож, вонзил его в лед и зацепился за его кромку. Спасли провалившегося люди, которые были недалеко.
Затем мужчину отвели в рабочий вагончик, где напоили горячим чаем и вызвали медиков. Рыбака доставили в больницу, угрозы для его жизни нет.
В месте провала глубина составляла около восьми метров.
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе рыбак смог уберечь свою жизнь при помощи спасательного жилета. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста Гомельской...
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