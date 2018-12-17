﻿ На водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету

18.12.2018 15:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Светлогорском районе рыбак смог уберечь свою жизнь при помощи спасательного жилета.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимира Акулина, мужчина остался жив благодаря спасательному жилету.

Происшествие случилось утром восемнадцатого декабря. 68-летний мужчина ехал по льду водохранилища на велосипеде. В 500 метрах от берега рыбак провалился. На мужчине была надет спасательный жилет – благодаря этому рыбак смог остаться на поверхности воды. Пенсионер достал нож, вонзил его в лед и зацепился за его кромку. Спасли провалившегося люди, которые были недалеко.

Затем мужчину отвели в рабочий вагончик, где напоили горячим чаем и вызвали медиков. Рыбака доставили в больницу, угрозы для его жизни нет.

В месте провала глубина составляла около восьми метров.

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка? (читайте далее)
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Светлогорском районе рыбак смог уберечь свою жизнь при помощи спасательного жилета. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста Гомельской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оппозиция готовит для Лукашенко новогодний бунт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика