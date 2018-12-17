В Слуцке в ДТП на служебном Geely погиб директор одного из предприятий города

В ДТП в Слуцке погиб директор одного из предприятий города. Его служебный Geely ехал на кольцевую, грузовик (автолавка) — ему навстречу. В какой-то момент машины столкнулись, сообщает «Кур'ер». Авария произошла во вторник, 18 декабря, недалеко от перекрестка возле школы в Лучниках.





В Geely находились четыре человека: водитель жив, травмирован, его деблокировали спасатели; директор одного из слуцких предприятий сидел на переднем пассажирском сиденье, он погиб; получили травмы и пассажиры, сидевшие на заднем сиденье — мужчина и женщина.





В грузовике автолавки было два человека: водитель и женщина-продавец. Они серьезно не пострадали.



