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В 2019 году в Беларуси состоится 100 международных спортивных мероприятий
Постановлением Совета министров Беларуси от 17 декабря 2018 года № 907 утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в стране в 2019 году, сообщает
В 2019 году в Беларуси состоится 100 международных спортивных мероприятий. Среди них в этот перечень включены:
— XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси (1−9 января);
— чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках (21−27 января);
— теннисный матч мировой группы «Кубок Дэвиса» среди мужчин (1−2 февраля);
— международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» (16−19 февраля);
— международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2019» (12 мая);
— этап Кубка мира и международные соревнования «Хрустальная роза» по художественной гимнастике (12−20 августа);
— Минский международный полумарафон (8 сентября);
— I этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке (28 октября — 4 ноября);
— международные соревнования по танцевальному спорту ALLIANCE TROPHY — 2019 (ноябрь);
— открытый Кубок СНГ — Кубок мира по таэквондо ITF (27 ноября — 3 декабря).
Перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси, утверждается ежегодно в соответствии с распоряжением президента Беларуси от 15 сентября 2014 года № 182рп «Об освобождении участников международных спортивных мероприятий от уплаты консульского сбора».
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Постановлением Совета министров Беларуси от 17 декабря 2018 года № 907 утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в стране в 2019 году.
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