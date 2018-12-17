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В 2019 году в Беларуси состоится 100 международных спортивных мероприятий

18.12.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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Постановлением Совета министров Беларуси от 17 декабря 2018 года № 907 утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в стране в 2019 году, сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2019 году в Беларуси состоится 100 международных спортивных мероприятий. Среди них в этот перечень включены:

— XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси (1−9 января);

— чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках (21−27 января);

— теннисный матч мировой группы «Кубок Дэвиса» среди мужчин (1−2 февраля);

— международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» (16−19 февраля);

— международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2019» (12 мая);

— этап Кубка мира и международные соревнования «Хрустальная роза» по художественной гимнастике (12−20 августа);

— Минский международный полумарафон (8 сентября);

— I этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке (28 октября — 4 ноября);

— международные соревнования по танцевальному спорту ALLIANCE TROPHY — 2019 (ноябрь);

— открытый Кубок СНГ — Кубок мира по таэквондо ITF (27 ноября — 3 декабря).

Перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси, утверждается ежегодно в соответствии с распоряжением президента Беларуси от 15 сентября 2014 года № 182рп «Об освобождении участников международных спортивных мероприятий от уплаты консульского сбора».

 
 
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Постановлением Совета министров Беларуси от 17 декабря 2018 года № 907 утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в стране в 2019 году.
 
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