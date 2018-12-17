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Стал известен размер средней взятки в России
18.12.2018 15:50 — Разное | Ежедневник
фото: salavat-info.ru
По подсчетам генпрокуратуры, средний размер взятки составил 600 тыс. российских рублей, что в эквиваленте соответствует примерно 9 тысячам долларов.
Общая сумма взяток в России составила в этом году почти 2 млрд руб. (почти 30 млн долларов), пишет
По подсчетам генпрокуратуры, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тыс. случаев. Также задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% — случаев посредничества. При этом аппетиты взяточников растут - число мелких взяток сократилось.
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По подсчетам генпрокуратуры, средний размер взятки составил 600 тыс. российских рублей, что в эквиваленте соответствует примерно 9 тысячам долларов.
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