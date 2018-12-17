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Стал известен размер средней взятки в России

18.12.2018 15:50 — Разное | Ежедневник  
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Стал известен размер средней взятки в России

фото: salavat-info.ru

По подсчетам генпрокуратуры, средний размер взятки составил 600 тыс. российских рублей, что в эквиваленте соответствует примерно 9 тысячам долларов.

Общая сумма взяток в России составила в этом году почти 2 млрд руб. (почти 30 млн долларов), пишет РБК.

По подсчетам генпрокуратуры, число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тыс. случаев. Также задокументировано на 9% больше фактов получения взяток, на 2,2% — дачи взяток, на 16% — случаев посредничества. При этом аппетиты взяточников растут - число мелких взяток сократилось.

С января по сентябрь 2018 года число подозреваемых в получении взяток превысило 1 тыс. человек. Из них почти 300 являются сотрудниками органов внутренних дел, еще 76 — работники ФСИН, 41 — из ФССП, 48 — из Минобороны. Еще 77 работают в органах местного самоуправления, а 39 — в органах исполнительной власти.

В начале декабря 2018 года генпрокуратура также составила психологический портрет типичного коррупционера.

 
 
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По подсчетам генпрокуратуры, средний размер взятки составил 600 тыс. российских рублей, что в эквиваленте соответствует примерно 9 тысячам долларов.
 
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