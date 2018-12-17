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В Верхнедвинске зажглась новогодняя иллюминация

18.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Уже совсем скоро наступят Рождество и Новый Год. Но уже сегодня праздничное настроение создают разноцветные огоньки иллюминации: в преддверии большого торжества они появляются на центральных улицах, окнах жилых домов, украшают фасады зданий предприятий и организаций. Праздничный вид, безусловно, создадут и новые светодиодные вывески на дожинковских объектах.

В Верхнедвинске зажглась новогодняя иллюминация
Конечно, основной объём работ по световому оформлению города выполняет ГРУПП ЖКХ. Здесь подготовка к праздникам началась задолго до зимы: проверялась исправность иллюминации и украшений прошлых лет, ведь с каждым годом что-то выходит из строя и нуждается в замене. К сожалению, дело не только в сроке эксплуатации.
— Ещё до наступления праздника разрушители умудряются принести значительный вред: иллюминацию обрывают с деревьев, малых архитектурных форм, словом, до чего дотянется рука, — говорит инженер ГРУПП ЖКХ Олег Урбан. – А ведь стоит повредить даже небольшой фрагмент, как выходит из строя вся сеть. Конечно, ежегодно обновлять всю имеющуюся иллюминацию невозможно, это стоит больших денег. В этом году за счёт средств районного субботника выделена 21 тысяча рублей на иллюминацию для города и украшение малых архитектурных форм. Ещё около пяти тысяч на эти же цели выделили из собственных средств. Закупили двадцать так называемых растяжек, новые светодиодные сетки на деревья. Монтаж праздничной иллюминации идет полным ходом. Над ним работают пять электриков и инженер. Но, конечно, не стоит ждать, что иллюминация украсит каждый столб или дерево. К праздникам традиционно украсим детскую игровую площадку с каравеллой, засверкает огнями сердце и ёлочная игрушка. В городской сквер вернутся «водопад» и «ромашка». В центре праздничные огоньки появятся на беседках. А вот подарочной коробки с бантом в центре уже не будет. Зато замок — новая архитектурная форма на ул. Советская — уже готов к празднику: он украшен подсветкой и иллюминацией.
И куда же без главных символов Нового Года и Рождества?! Две красавицы ёлки – у магазина «ProЗапас» и каркасная на площади Юбилейная — уже установлены. Для каркасной приобретены новые праздничные украшения. Осталось дождаться, когда они засверкают разноцветными огнями.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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