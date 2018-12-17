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«Впервые за много лет этот день будет рабочим». Белорусы запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января
В Беларуси
Напомним, 17 декабря был
— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.
Они просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».
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«Впервые за много лет этот день будет рабочим». Белорусы запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января
В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года.
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