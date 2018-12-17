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«Впервые за много лет этот день будет рабочим». Белорусы запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января

18.12.2018 16:10 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу», — отмечают авторы петиции.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 17 декабря был опубликован график переносов рабочих дней и выходных на 2019 год. При этом 2 января не сделали выходным, хотя разговоры об этом ранее были.

— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.

Они просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу».

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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года.
 
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