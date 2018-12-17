Сформирован план проверок в 2019 году





В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) дея¬тельности» Комитетом государственного контроля Витебской области совместно с государственными органами проведена работа по формированию плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. в Витебской области, который 14.12.2018г. размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сети Интернет.

Напомним, что с 2018 года работа контролирующих и надзорных органов ведется в новых условиях. Акцент в их деятельности смещен на профилактику нарушений и минимизацию вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности.

В связи с измененным порядком проведения проверок в республике в 2018 году плановые проверки не проводились. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено значительное снижение количества проверок, планируемых на первое полугодие 2019 г.

Так, в план выборочных проверок включено 457 проверок субъектов хозяйствования области, что в пять раз меньше в сравнении с первым полугодием 2017 г.

Законодательством предусмотрена возможность внесения изменений в план выборочных проверок только в части исключения проверки либо контролирующего (надзорного) органа из состава соисполнителей (при проведении совместной проверки), изменения срока проведения проверки, а также при необходимости в случае изменения места нахождения (места жительства) проверяемого субъекта замены контролирующего (надзорного) органа, запланировавшего проверку. Информация о данных изменениях обновляется еженедельно на сайте Комитета госконтроля.

Все контролирующие и надзорные органы, которые запланировали проверку, должны приступить к ее проведению в течение месяца, указанного в плане. Исключение могут составлять случаи, если на основании заявления проверяемого субъекта, представленного в установленном законодательством порядке, контролирующим (надзорным) органом будет принято решение о переносе срока проверки.

Исполнение плана выборочных проверок, обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность, при проведении контрольных мероприятий — было и остается одной из приоритетных задач Комитета государственного контроля.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.