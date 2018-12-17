ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сформирован план проверок в 2019 году

18.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Сформирован план проверок в 2019 году

В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) дея¬тельности» Комитетом государственного контроля Витебской области совместно с государственными органами проведена работа по формированию плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 г. в Витебской области, который 14.12.2018г. размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь в сети Интернет.
Напомним, что с 2018 года работа контролирующих и надзорных органов ведется в новых условиях. Акцент в их деятельности смещен на профилактику нарушений и минимизацию вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности.
В связи с измененным порядком проведения проверок в республике в 2018 году плановые проверки не проводились. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено значительное снижение количества проверок, планируемых на первое полугодие 2019 г.
Так, в план выборочных проверок включено 457 проверок субъектов хозяйствования области, что в пять раз меньше в сравнении с первым полугодием 2017 г.
Законодательством предусмотрена возможность внесения изменений в план выборочных проверок только в части исключения проверки либо контролирующего (надзорного) органа из состава соисполнителей (при проведении совместной проверки), изменения срока проведения проверки, а также при необходимости в случае изменения места нахождения (места жительства) проверяемого субъекта замены контролирующего (надзорного) органа, запланировавшего проверку. Информация о данных изменениях обновляется еженедельно на сайте Комитета госконтроля.
Все контролирующие и надзорные органы, которые запланировали проверку, должны приступить к ее проведению в течение месяца, указанного в плане. Исключение могут составлять случаи, если на основании заявления проверяемого субъекта, представленного в установленном законодательством порядке, контролирующим (надзорным) органом будет принято решение о переносе срока проверки.
Исполнение плана выборочных проверок, обеспечение соблюдения законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность, при проведении контрольных мероприятий — было и остается одной из приоритетных задач Комитета государственного контроля.
Подготовила Елена КОРСАКОВА.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) дея¬тельности» Комитетом
 
Новости дня
Новости разные
 
Тэма тыдня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика