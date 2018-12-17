Беларуский суд хочет сам решать, заключать ли подозреваемых под стражу. Сейчас это делают прокуроры

В Минске на международной конференции выступил зампредседателя Верховного суда Руслан Анискевич. Он сказал, что в Беларуси присматриваются к международному опыту, когда только суд решает вопрос о мере пресечения, а не прокурор, пишет TUT.by. Но это пока только намёки на возможные изменения в будущем.

По словам Анискевича, сейчас в стране сохраняется «классический, можно назвать его «советский», порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу». Суд может только рассматривать жалобы на применение меры пресечения. В 2010 году беларусам разрешили оспаривать не только законность, но ещё и обоснованность заключения под стражу или домашнего ареста − и тогда жалоб в суд стало в шесть раз больше, как говорит Анискевич.

Зампредседателя Верховного суда привёл в пример США, Великобританию и Германию, где именно суд решает вопрос о мере пресечения. Также он сказал, что за последние десять лет этому примеру последовали большинство стран постсоветского пространства. Анискевич говорит, что преимущество такого подхода в том, что решение выносит независимый орган, который не обязан поддерживать обвинение (в отличие от прокурора): «Понимая, что реализация данного положения позволит устранить несоответствие национального законодательства международным правовым стандартам в сфере защиты прав человека, мы придерживаемся также осторожного подхода к очередной корректировке в этой сложной сфере с учетом как положительного, так и критикуемого практического опыта».

Руслан Анискевич также предложил обсудить, стоит ли ограничить возможность заключать под стражу тех, кто совершил нетяжкие преступления, который не представляют большой опасности: «Не секрет, что в ряде случаев лицам, содержавшимся под стражей вплоть до судебного производства, назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, и они освобождаются из-под стражи».