Долги за комфорт могут обернуться выселением

Как сегодня жлобинчане платят за «коммуналку»? Известно ли вам, уважаемые читатели, что можно лишиться собственной квартиры, накапливая долги за жилищнокоммунальные услуги (далее – ЖКУ)? Что нужно знать, чтобы такие долги не увеличивались?

С этими и другими вопросами нам помогла разобраться начальник отдела по расчётам с населением КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Елена НОВИКОВА.

Елена Петровна, как сегодня жлобинчане оплачивают «коммуналку» и кто попадает в списки должников?

– Как правило, это собственники и наниматели квартир. Мы обслуживаем более 46 тысяч лицевых счетов. По более 4 тысячам из них имеется задолженность, причём с каждым днём увеличиваетсяне только основной долг, но и пеня. Сразу отмечу, что самые дисциплинированные – пенсионеры. Именно они оплачивают «коммуналку» одновременно с получением пенсии. А вот в категорию неплательщиков попадают не только те, кто ведёт асоциальный образ жизни, но и матери-одиночки; люди, потерявшие здоровье или работу, некоторые многодетные семьи. Многие из них живут в неприватизированном жилье, которое переведено в категорию коммерческого или арендного. Есть ещё одна категория неплательщиков, составляющая порядка 20%. Это так называемые «забывчивые», не желающие помнить о своевременности внесения платежей. Они не считают обязательным оплачивать ЖКУ ежемесячно, хотя проживают вместе с семьями в тёплых квартирах, пользуются горячей и холодной водой, канализацией, выбрасывают мусор. Рассчитываются же по «жировкам» раз в два-три месяца.

– Вы упомянули, что среди неплательщиков есть и многодетные граждане. Положена ли им льгота при оплате коммунальных услуг?

– К сожалению, и это далеко не все знают, по закону льгот на предоставление услуг ЖКХ этой категории граждан нет. Но если в семье есть дети в возрасте до 7 лет, то на них не начисляется плата за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, семьи освобождаются от возмещения расходов на электроэнергию для работы лифтов. Также эти семьи независимо от объёмов потребления платят по субсидируемым тарифам за услуги газо-, электро-, водоснабжения и канализации.

– Для многих граждан накопившиеся долги могут стать неожиданностью. Это бывает тогда, когда умирает собственник жилья и квартира долгое время пустует. Что нужно знать тому, кто вскоре станет наследником таких метров?

Читайте об этом в материале Анны ШМИГИРЁВОЙ, опубликованном в газете "Новы дзень" №96 от 18.12.2018





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