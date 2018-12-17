Жлобинскому райвоенкомату исполнилось 75 лет

В районном военном комиссариате прошло торжественное заседание по случаю 75-летия создания данного учреждения. С докладом о пройденном райвоенкоматом пути, начатом в конце 1943 года, и о его сегодняшнем дне выступил военный комиссар района полковник Олег Сочивко.

Он также поздравил работников учреждения и приглашённых на торжество ветеранов с юбилеем. От имени райисполкома и райсовета депутатов работников райвоенкомата поздравил заместитель председателя райисполкома Руслан Смирнов.

Большой группе офицеров, гражданскому персоналу и ветеранам были вручены почётные грамоты райисполкома, райсовета депутатов, почётные грамоты и благодарственные письма райвоенкомата и нагрудные юбилейные знаки.

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: работники Жлобинского райвоенкомата разных поколений.

Фото автора.

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