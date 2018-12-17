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Серьёзное ДТП в Лучниках: грузовик столкнулся с Geely, погиб директор предприятия

18.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Серьёзное ДТП в Лучниках: грузовик столкнулся с Geely, погиб директор предприятия

Днём 18 декабря на улице Шоссейная в деревне Лучники произошло встречное столкновение грузовика ГАЗ (автолавка Слуцкой базы ОПС) со служебным автомобилем Geely Emgrand. 

Со слов очевидцев, водитель грузовика потерял управление, машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение. На месте работали две бригады скорой помощи и МЧС. Движение по улице Шоссейной было перекрыто.

По предварительной информации, в результате аварии погиб пассажир легковушки, находящийся на переднем сиденье. Водителя Geely с травмами извлекли из машины спасатели.

Официальных данных о происшествии пока нет. По информации SlutskGorod, погибший - 39-летний директор Слуцкого комбината хлебопродуктов Андрей Жогло.

Серьёзное ДТП в Лучниках: грузовик столкнулся с Geely, погиб директор предприятия

Серьёзное ДТП в Лучниках: грузовик столкнулся с Geely, погиб директор предприятия

Серьёзное ДТП в Лучниках: грузовик столкнулся с Geely, погиб директор предприятия


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Днём 18 декабря на улице Шоссейная в деревне Лучники произошло встречное столкновение грузовика ГАЗ Слуцкой базы ОПС со служебным автомобилем Geely Emgrand.
 
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