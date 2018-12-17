Следователи оценят работу дорожников в Толочинском районе, где произошло смертельное ДТП

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18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи оценят качество работы дорожных служб в Толочинском районе, где вчера произошло смертельное ДТП, в котором погиб вратарь футбольного клуба "Витебск", его жена и сын, сообщили БЕЛТА в УСК по Витебской области.

"Во время расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии", - отметили в управлении.

Кроме того, следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП сообщить об имеющейся информации о происшествии оперативно-дежурной службе УСК по Витебской области по телефону: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).

Как сообщалось, авария произошла 17 декабря около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, вратарь ФК "Витебск", его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второго мальчика доставили в больницу.-0-