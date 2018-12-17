Больничные будут выдавать по новым правилам с 31 января.

Порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности изменится в Беларуси с 31 января 2019 года, соответствующее решение Минздрав и Минтруда приняли еще в начале текущего года.

Изменить порядок оформления и выдачи больничных министерства решили еще в январе 2018 года - соответствующее постановление было зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале.

Как предполагается, в силу новый порядок выдачи и оформления больничных вступит с 31 января 2019 года. На Национальном правовом интернет-портале документ до сих пор не опубликован, то есть содержание постановления знают только чиновники.

Ни в Минздраве, ни в Минтруда о подробностях изменений не рассказывают. До сих пор непонятно и то, будут ли они носить формальный характер (документооборот, оформление и т.д.), или смогут существенно повлиять на требования к оформлению больничных листов.

Как уверяют на сайте НЦПИ, бланки листков нетрудоспособности, изготовленные до вступления в силу изменений, будут действительными до полного использования.

Вместе с тем Министерство здравоохранения признало утратившим силу целый ряд ранее принятых документов, регламентирующих порядок оформления и выдачи больничных, а также их установленные формы.



