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Белорусско-британская компания компания выпустила новое приложение для создания хип-хоп музыки

18.12.2018 16:36 — Разное | Tut.by  
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Gismart, белорусско-британская компания-разработчик музыкальных развлекательных приложений и игр, пополнила линейку приложений для битмейкинга. Первое жанровое приложение Hip Hop Beat Maker для создания хип-хоп музыки на мобильном телефоне доступно для загрузки на iOS.


Изображение: Gismart / apple.com

Функционал приложения учитывает потребности как начинающих музыкантов-любителей, так и профессионалов. Hip Hop Beat Maker предлагает пользователям доступ к сэмплам высокого качества, созданным профессиональными звукорежиссерами и хип-хоп музыкантами; бесплатные популярные саундпаки в стиле хип-хоп; встроенный метроном и BPM контроль для лучшего исполнения электронной музыки, и многое другое.

Приложение включает в себя большой набор звуковых эффектов — искажение, тремоло, эхо, эквалайзер, флэнжер, фейзер и другие, — которые можно миксовать любым образом, применяя до 5 эффектов одновременно и настраивая их в режиме реального времени. Эффекты могут быть применены к любым из 32 звуковых падов.

Hip Hop Beat Maker дает возможность играть музыкальные сессии, используя готовые пресеты с предварительно заданным битом, или создавать свои оригинальные лупы, дополняя и изменяя звуковые дорожки во время игры или при записи трека. Готовыми треками можно делиться с друзьями и подписчиками в соцсетях.

В компании уверены, что приложение займет достойное место в линейке популярных продуктов для битмейкинга. «Hip Hop Beat Maker отлично дополняет наше продуктовое портфолио и, надеемся, придется по вкусу фанатам хип-хоп музыки. Не важно, какой у пользователя уровень скиллов — новичок или профессионал — мы учли потребности и разработали функционал для максимально широкой аудитории. У каждого есть возможность создать собственный полноценный хип-хоп трэк», — рассказывает Илья Тукайло, менеджер по продукту Hip Hop Beat Maker.

В портфолио Gismart более десяти музыкальных развлекательных и обучающих приложений, включая Beat Maker Go, Beat Maker Star, Karaoke Face, Piano Crush, WeDrum, Guitar Play, DoubleTune, Hello Piano и др. Суммарно приложения компании скачали более 350 миллионов пользователей по всему миру, активная аудитория в месяц составляет более 17 миллионов человек.

 
 
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Функционал приложения учитывает потребности как начинающих музыкантов-любителей, так и профессионалов.
 
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