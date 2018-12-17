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Открылся турнир УВД Брестского облисполкома по практической стрельбе
18.12.2018 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
В стрелковом тире спортинг-клуба «Золотой фазан» в Жабинковском районе состоялось открытие турнира УВД Брестского облисполкома по практической стрельбе, посвященного Дню образования управления.
Основной целью проводимого турнира является развитие и популяризация практической стрельбы как служебно-прикладного вида спорта среди сотрудников органов внутренних дел, совершенствование и поддержание высокой готовности сотрудников органов и подразделений Брестского гарнизона милиции к выполнению служебных задач.
Перед началом турнира заместитель командира ОМОН полка ППСМ УВД по идеологической работе и кадровому обеспечению майор милиции Николай Волкович довел до участников регламент соревнований и заострил внимание на соблюдении техники безопасности при проведении стрельб и упражнений.
Турнир проходит в командном и личном зачетах в соответствии с действующей редакцией правил Международной конфедерации практической стрельбы.
Мастерство владения табельным оружием спортсмены продемонстрируют при выполнении различных стрелковых упражнений в виде «Пистолет». Участникам по стартовому сигналу необходимо поразить все мишени, показать точность попадания, не покидая строго ограниченную зону.
Судейский состав подведет итоги после завершения стрельб.
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В стрелковом тире спортинг-клуба «Золотой фазан» в Жабинковском районе состоялось открытие турнира УВД Брестского облисполкома по практической стрельбе,...
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