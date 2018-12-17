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В Беларуси постоянно проживает около 200 тысяч иностранцев

18.12.2018 16:15 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси постоянно проживает около 200 тысяч иностранцев

фото: kaktus.media

С будущего года власти собираются расширить основания для получения разрешений на длительное проживание в Беларуси.

Фундаментальные взгляды государства в этой сфере должна определить Концепция государственной миграционной политики, которая сейчас готовится в Беларуси.

В документе вырабатываются приоритеты сотрудничества и миграционной политики на ближайшие 5 лет. Далее будет утвержден соответствующий план мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.

С будущего года планируется упростить порядок и сократить сроки регистрации иностранцев на территории страны, ввести online регистрацию через интернет, а также расширить основания для получения разрешений на длительное проживание в стране.

Большинство мигрантов – законопослушные граждане, отметил Бегун. Совершаемые ими правонарушения не оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку.

Миграционная обстановка в Беларуси, по оценке МВД, остается контролируемой и управляемой.

В данный момент в Беларуси проживает около 223 тыс. иностранцев, из них более 173 тыс. живут в стране постоянно и имеют вид на жительство. Около 50 тыс. имеют разрешение на временное проживание сроком до 1 года. Больше всего иностранцев обосновалось в Минске – около 50 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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С будущего года власти собираются расширить основания для получения разрешений на длительное проживание в Беларуси.
 
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