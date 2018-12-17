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Ушел из жизни бывший футбольный арбитр национальной категории
Сегодня на 71-м году ушел из жизни бывший арбитр национальной категории Иван Майоров, сообщает
Иван Макарович Майоров был одним из немногих белорусских судей, обслуживавших матчи высшей лиги чемпионата СССР в качестве помощника главного арбитра.
После распада Советского союза Иван Майоров стал обслуживать матчи элитного дивизиона чемпионата Беларуси в качестве главного арбитра. Судейскую карьеру завершил в 1998 году.
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Макаровича.
SPORT.TUT.BY присоединяется к соболезнованиям.
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Сегодня на 71-м году ушел из жизни бывший арбитр национальной категории Иван Майоров.
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