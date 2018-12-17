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Как работает «самая быстрая» скорая в Израиле

18.12.2018 17:00 — Разное | Tut.by  
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Евгения Чернявская побывала в Израиле и рассказала о том, как работает скорая помощь, основанная на труде волонтеров и современных технологиях. 42.TUT.BY публикует рассказ об экстренной службе, которая производит впечатление самой умной и быстрой в мире.

3−4 минуты на дорогу до пациента

Скорая помощь в Израиле называется «Маген Давид Адом», или «Красный Маген Давид» (по аналогии с Красным Крестом). В МДА работает 20 000 волонтеров и только 2000 сотрудников, которые получают зарплату.


Фото: Евгения Чернявская, TUT.BY

Человек, который хочет стать волонтером, оканчивает несколько курсов, каждый длится 60 часов. После курса волонтер получает право работать на «скорой».

Тут нет заранее готовых бригад скорой помощи: команда формируется на лету, как только водитель и парамедик (фельдшер) получают уведомления в мобильном приложении или звонок из диспетчерской, и часто встречаются уже на месте происшествия. Водитель имеет медицинскую подготовку и может делать всё то же самое, что и парамедик, кроме внутривенных вливаний. Обычно в бригаде два, редко три человека.


Фото: Женя Чернявская / facebook.com

Машина или мотоцикл МДА доезжает за 3−4 минуты. В случае, когда требуется госпитализация и специальное оборудование для передачи пациента в клинику, — 7−9 минут. Как это возможно, учитывая что половину страны занимает пустыня, горы и труднодоступная местность?

Секрет в волонтерах, которые могут взять с собой домой машину «скорой» или реанимобиль и в свободное время пользоваться этой машиной для своих личных дел: например, съездить в супермаркет или забрать детей из школы. Когда волонтер недоступен, он просто ставит соответствующий режим в мобильном приложении, но в остальное время он обязуется быть готовым выехать на помощь. Таким образом, вы можете быть уверены, что к вам всегда придут на помощь. Зачастую это будет ваш сосед.


Фото: Tewfik / wikipedia.org

Всю информацию хранит приложение

Любой житель страны может установить бесплатное приложение. Тут хранится вся информация обо мне, хронических заболеваниях, аллергиях, результатах последних обследований. Если я вызываю «скорую» из этого приложения, а не просто набирая 101, то диспетчер сразу увидит всю информацию. Приложение понимает мое местоположение по GPS-координатам. В это же мобильное приложение можно добавить членов своей семьи.


Фото: Евгения Чернявская, TUT.BY

Как только пациент попадает в машину «скорой» и его подключают к аппаратам — например, делают кардиограмму — эти данные сразу высвечиваются у диспетчера на подстанции и он может помогать, давать рекомендации специалисту, который находится рядом. Кроме того, диспетчер видит на экране, что творится на дороге через обычную веб-камеру у водителя. Если пробки, теракт, землетрясение — что угодно — он может перенаправить машину по другой дороге или в другой госпиталь.

Вообще подстанция увешана мониторами, где отслеживается время ответа на вызов и количество людей на линии. Время должно составлять не более 4 секунд — мы проверяли, работает идеально! Как нам объяснили, хорошее число людей на линии — ноль. Если вдруг три — все начинают «бегать и кричать».


Фото: Евгения Чернявская, TUT.BY

Сервис выстроен таким образом, что врачей тут и не нужно: вся система заточена под оказание быстрой первой помощи и по необходимости максимально быструю доставку пациента в клинику. Над каждым волонтером стоит более ответственный и опытный коллега, над ним — еще более опытный, а всех их контролирует один доктор, который работает 24/7. Он подключается в затруднительных ситуациях, видит через мобильное приложение всю историю вызова, ЭКГ и основные показатели.

Чтобы стать доктором в Израиле, надо учиться долго, проходить через тысячу испытаний, и огромный процент людей не доходят до финала. Поэтому доктор тут стоит дорого. Если у нас на «скорой» ездят доктора, то тут ИТ-система помогает фельдшерам справляться со сложными задачами и делать это всё фактически бесплатно — при помощи волонтеров.

 
 
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В МДА работает 20 000 волонтеров и только 2000 сотрудников, которые получают зарплату.
 
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