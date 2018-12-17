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Как работает «самая быстрая» скорая в Израиле
3−4 минуты на дорогу до пациента
Скорая помощь в Израиле называется «Маген Давид Адом», или «Красный Маген Давид» (по аналогии с Красным Крестом). В МДА работает 20 000 волонтеров и только 2000 сотрудников, которые получают зарплату.
Человек, который хочет стать волонтером, оканчивает несколько курсов, каждый длится 60 часов. После курса волонтер получает право работать на «скорой».
Тут нет заранее готовых бригад скорой помощи: команда формируется на лету, как только водитель и парамедик (фельдшер) получают уведомления в мобильном приложении или звонок из диспетчерской, и часто встречаются уже на месте происшествия. Водитель имеет медицинскую подготовку и может делать всё то же самое, что и парамедик, кроме внутривенных вливаний. Обычно в бригаде два, редко три человека.
Машина или мотоцикл МДА доезжает за 3−4 минуты. В случае, когда требуется госпитализация и специальное оборудование для передачи пациента в клинику, — 7−9 минут. Как это возможно, учитывая что половину страны занимает пустыня, горы и труднодоступная местность?
Секрет в волонтерах, которые могут взять с собой домой машину «скорой» или реанимобиль и в свободное время пользоваться этой машиной для своих личных дел: например, съездить в супермаркет или забрать детей из школы. Когда волонтер недоступен, он просто ставит соответствующий режим в мобильном приложении, но в остальное время он обязуется быть готовым выехать на помощь. Таким образом, вы можете быть уверены, что к вам всегда придут на помощь. Зачастую это будет ваш сосед.
Всю информацию хранит приложение
Любой житель страны может установить бесплатное приложение. Тут хранится вся информация обо мне, хронических заболеваниях, аллергиях, результатах последних обследований. Если я вызываю «скорую» из этого приложения, а не просто набирая 101, то диспетчер сразу увидит всю информацию. Приложение понимает мое местоположение по GPS-координатам. В это же мобильное приложение можно добавить членов своей семьи.
Как только пациент попадает в машину «скорой» и его подключают к аппаратам — например, делают кардиограмму — эти данные сразу высвечиваются у диспетчера на подстанции и он может помогать, давать рекомендации специалисту, который находится рядом. Кроме того, диспетчер видит на экране, что творится на дороге через обычную веб-камеру у водителя. Если пробки, теракт, землетрясение — что угодно — он может перенаправить машину по другой дороге или в другой госпиталь.
Вообще подстанция увешана мониторами, где отслеживается время ответа на вызов и количество людей на линии. Время должно составлять не более 4 секунд — мы проверяли, работает идеально! Как нам объяснили, хорошее число людей на линии — ноль. Если вдруг три — все начинают «бегать и кричать».
Сервис выстроен таким образом, что врачей тут и не нужно: вся система заточена под оказание быстрой первой помощи и по необходимости максимально быструю доставку пациента в клинику. Над каждым волонтером стоит более ответственный и опытный коллега, над ним — еще более опытный, а всех их контролирует один доктор, который работает 24/7. Он подключается в затруднительных ситуациях, видит через мобильное приложение всю историю вызова, ЭКГ и основные показатели.
Чтобы стать доктором в Израиле, надо учиться долго, проходить через тысячу испытаний, и огромный процент людей не доходят до финала. Поэтому доктор тут стоит дорого. Если у нас на «скорой» ездят доктора, то тут ИТ-система помогает фельдшерам справляться со сложными задачами и делать это всё фактически бесплатно — при помощи волонтеров.
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В МДА работает 20 000 волонтеров и только 2000 сотрудников, которые получают зарплату.
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