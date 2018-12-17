К 80-летнему юбилею Lincoln Continental подготовлена самая дорогая и роскошная версия седана

В 2019 году флагманская модель Lincoln отмечает свое 80-летие. По этому случаю американцы решили создать спецверсию Continental 80th Anniversary Coach Door Edition, главной особенностью которой стали открывающиеся против хода движения задние двери.





Среди современных автомобилей распашными задними дверями могут похвастаться модели Rolls-Royce, а у Lincoln такое решение использовалось на самой знаменитой в ряду модели — Continental четвертого поколения, выпускавшейся в 60-е гг. прошлого века.





На заднем ряду юбилейной версии Continental стало вольготнее — тут установлены индивидуальные вентилируемые кресла с обогревом, а благодаря увеличенной на 15,24 см колесной базе (3,14 м) стало больше места для ног пассажиров. Центральный тоннель между задними сиденьями украшен деревянными вставками, также предусмотрены отдельный блок управления «климатом», выдвижные столики и подставка под планшет.





Под капотом Continental 80th Anniversary Coach Door Edition располагается V-образная битурбо-«шестерка» объемом 3 л, развивающая 406 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента, в трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод.





По предварительным данным, юбилейная модификация седана Lincoln обойдется примерно в 100 тыс. долларов, что без малого в два раза больше стоимости базовой версии Continental в США. Тираж в первый год выпуска Continental 80th Anniversary Coach Door Edition ограничат 80 экземплярами, а первые покупатели получат машины следующим летом.