"Спорт - не лотерея" – Александр Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль

Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





– Главный показатель - высокий спортивный результат. Все остальное - никому не нужная болтовня, - подчеркнул белорусский лидер. - Спорт - не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов - атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения. Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль: – Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные. – Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании, - сказал глава государства. Александр Лукашенко напомнил, что в былые советские времена много внимания уделялось идеологии, стремились воздействовать на наибольшее число населения. "В основе лежало слово. Как известно, времена меняются. Слово никуда не ушло. Я считаю, что живое общение с людьми - это важнейший фактор воздействия. Но появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить в это нормальную идеологию", - отметил белорусский лидер. – Спорт - это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно "порадовали народ", что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена - считай всего народа и всей страны - звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту, - подчеркнул глава государства. Президент констатировал, что в летних видах спорта пока не тот результат, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы. – Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше, - отметил Александр Лукашенко. Наряду с этим он обратил внимание, что представители в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств. – Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе, - добавил глава государства. Президент подчеркнул, что необходимо работать персонально с каждым видом спорта, а не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали. – Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков, - подчеркнул он. Александр Лукашенко также поинтересовался, как работают спортивные федерации, председателями большинства из которых избраны известные специалисты в своих видах спорта. Он обратил внимание, что ничего не мешает работать и показывать результаты, но отдельные руководители федераций больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта. Президент потребовал, чтобы для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались все необходимые условия и они обеспечивались всем необходимым, особенно атлеты топ-уровня.

"Народ устал ждать результатов" - Александр Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх Белорусские атлеты просто обязаны продемонстрировать лучшие способности на II Европейских играх. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии летних видов спорта.

Глава государства отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году. – На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере, - подчеркнул Александр Лукашенко. Касаясь подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. – Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, - обратил внимание глава государства. - Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране. Президент потребовал продумать все до мелочей, поскольку к этому масштабному мероприятию будет приковано пристальное внимание миллионов спортивных болельщиков, и по нему будут судить о стране. – Но не менее важен и спортивный результат, - напомнил он. Александр Лукашенко предупредил, что II Европейские игры будут экзаменом для руководителей некоторых федераций и тренеров. – Хотел бы сегодня услышать от вас, как будем добиваться медалей и результатов. Ваши высказывания и разговоры о том, что вы совершили какие-то подвиги, оставьте себе. Один вопрос: когда будет результат? - спросил глава государства. Говоря о продвижении спорта в массы, Президент подчеркнул, что он должен быть модным и престижным увлечением, так как повышает качество жизни, учит работать в команде и добиваться успеха. – Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни, - считает он. Правда, во время спортивных телетрансляций белорусский зритель зачастую видит пустые трибуны, констатировал Александр Лукашенко. – Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести - может, это единственная для него радость, детишек пригласить. Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились, - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркивает недопустимость допинга при подготовке спортсменов Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на совещании о развитии летних видов спорта подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов.

– Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность, - заявил Александр Лукашенко. - Один антидопинговый скандал - и страдает вся страна и все виды спорта. Вы знаете, как тогда пристально за этим наблюдают. Как обратил внимание глава государства, отдельные страны, в том числе Беларусь, находятся под пристальным вниманием соответствующих международных структур. На совещании Президент поинтересовался, как сегодня налажено медицинское и научно-методическое сопровождение спорта. – В марте будущего года мы открываем новое здание Республиканского научно-практического центра спорта, - сказал Александр Лукашенко. - От него должна быть отдача, это не должно быть какое-то очередное пристанище для отдельных спортсменов и чиновников.

Александр Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил приоритетные направления, на которые будет выделяться финансирование в спортивной отрасли. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта.

Глава государства напомнил, что была поставлена задача обеспечить спортивные школы инвентарем и оборудованием. – Не дай бог это поручение не будет выполнено, - предупредил Президент. - И прекратите ходить в НОК за какими-то деньгами. Их нет. Денег нет для тех, кто хочет обеспечить просто себя и работу своих подчиненных в федерациях. – Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как Президента страны, - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пояснил, что деньги в спорте в основном государственные, будь то освобождение от налогов или спонсорская поддержка. – Сами заработаете - тратьте, - сказал он. Президент также поинтересовался, насколько рационально загружена спортивная инфраструктура, доступна ли она для людей и прежде всего для подрастающего поколения. Александр Лукашенко предупредил министра спорта и туризма о персональной ответственности за государственную собственность - дворцы спорта, залы и прочее, а также инвентарь. – Главная задача - это собственность, объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, залах и прочих, которые ничего не делают, даже на работу не ходят, - возмутился глава государства. – Не будет объектов для занятия спортом, угробим их, как это было в постсоветский период, потом вы придете ко мне и будете опять жаловаться, что вам чего-то не хватает... - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обещает проверки по всей спортвертикали в случае отъезда из страны способных спортсменов Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу приложить максимум усилий для создания условий по закреплению в стране талантливых спортсменов. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта.

– Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей "бязглуздіцы", или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати - это в договоре должно быть прописано - заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других, - сказал глава государства. – Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано - мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим, - предупредил Александр Лукашенко. Президент Беларуси назвал отвратительной подготовку тренеров по видам спорта Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта.

– Отвратительная подготовка тренеров, - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, например, недавнее поражение молодежной сборной Беларуси по хоккею произошло не только по вине тех или иных чиновников от спорта, но и по причине плохой работы тренеров. – Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского "Динамо", что сборных команд. Это работа тренеров, - обратил внимание глава государства. – Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет - лишайте его диплома,- сказал Александр Лукашенко. - Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры. Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает. – Где остальные? - поставил вопрос белорусский лидер. - Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить? Он обратил внимание, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни. – На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах, - считает Президент. Александр Лукашенко считает, что белорусским спортсменам не хватает силы духа на игровых площадках Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на совещании о развитии летних видов спорта подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов.

– Сегодня спорт - это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть, - убежден Президент. Глава государства в качестве примера рассказал о своей недавней встрече с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом, который является председателем правления рижского ХК "Динамо". Они в том числе обсудили особенности развития хоккея в своих странах. – Вы посмотрите, как играют рижане, как играет у них сборная. Это же дух! - заявил Александр Лукашенко. Как рассказал ему Гунтис Улманис, рижскому "Динамо" очень повезло с тренером. Он постоянно настраивает своих подопечных на активную борьбу, поэтому хоккеисты стараются выжать максимум из своих усилий. Президент также вспомнил о прошедшем в России чемпионате мира по футболу, на котором именитые команды проигрывали более слабым противникам. – Прошедший чемпионат мира показал на примере тех же россиян - никакие были, но достойно выступили, - отметил глава государства. БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы Белорусская федерация футбола планирует создать поля с искусственным покрытием на базе школьных спортивных площадок. Об этом генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик рассказал сегодня на совещании у главы государства о развитии летних видов спорта. – Мы хотели бы предложить проект под названием "Школьный стадион". Его идея заключается в том, чтобы создать футбольные поля с искусственным покрытием на базе спортивных площадок средних школ и средних специальных учебных заведений, – сказал Юрий Вергейчик. Этот проект вначале предлагается запустить в белорусской столице. Руководитель БФФ заметил, что Минск обладает большим человеческим и финансовым потенциалом, но футбольная структура в городе резко сократилась, когда были ликвидированы несколько стадионов. – Конечно, речь не о каждой школе - это очень дорого. Но надо сделать так, чтобы в каждом районе Минска юным футболистам было где системно заниматься футболом, - добавил он. В том же Заводском районе столицы 100 тыс. населения, а специализированной футбольной школы нет, отметил Юрий Вергейчик. Александр Лукашенко ответил, что этот вопрос федерации необходимо обсудить с руководством города. – Нам не надо девять школ в каждом районе, потому что у нас поля есть. Если шесть районов остались без полей, то надо даже не поля, а центр маленький создавать, - сказал Президент. Глава государства напомнил, что соответствующие поручения раньше уже им давались. – Сейчас мы строим новые школы или восстанавливаем старые, там создаем разные стадионы: и для легкой атлетики, и футбольные поля. Образцы такие есть, - добавил он. Сергей Ковальчук: высокий спортрейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды спорта Высокий рейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта.

По мнению руководителя спортивной отрасли, спортивная гимнастка, гребля академическая, плавание, легкая атлетика на летних Олимпийских играх обязаны значительно пополнить копилку белорусской команды. – Успешным выступлением только в гребле на байдарках и каноэ, единоборствах, прыжках на батуте, современном пятиборье, художественной гимнастике мы не сможем занимать на Играх высокий рейтинг. Проведенный анализ показал, что отдельные виды спорта, такие как дзюдо, современное пятиборье и другие не смогут обеспечить высокие позиции в медальном зачете. Необходимо добиваться более высокого результата от медалеемких видов: легкая атлетика, спортивная гимнастика, гребля академическая, плавание, - отметил Сергей Ковальчук. Беларусь на II Европейских играх покажет высокий результат – Сергей Ковальчук На II Европейских играх в июне 2019 года белорусская команда покажет высокий результат. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта.

Отвечая на вопрос главы государства о подготовке к Европейским играм, руководитель спортивной отрасли заверил, что спортсмены будут способны добиться успеха. – На Европейских играх в Минске в следующем году покажем достойный результат, - сказал Сергей Ковальчук. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы. Молодых спортсменов нужно мотивировать на тренерскую работу - Сергей Репкин Молодых спортсменов нужно мотивировать на тренерскую работу и внедрять современные методы подготовки. Об этом заявил ректор Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) Сергей Репкин на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта.

Как отметил ректор, подготовку тренеров необходимо вести по двум направлениям: создать четкую систему обучения спортивных специалистов и совершенствования подготовки тренерских кадров. – Атлет, который завершает активно выступать, часто готовит затем учеников по методам своего бывшего личного тренера, а это не всегда правильно. Назрела необходимость мотивировать юных спортсменов связать свое будущее с тренерской профессией и уже со средней школы выявлять тех ребят, которым интересна тренерская работа, создавать спецклассы. Совершенствование подготовки спорткадров предполагает, что будущий тренер в процессе обучения не только получает набор знаний, а глубоко изучает научные разработки, знает, как их применять на практике, - рассказал Сергей Репкин. По его словам, для тренера в современном спорте важно аналитическое мышление и способность совершенствоваться на протяжении всей профессиональной деятельности. Университетом предпринимаются шаги по взаимодействию подготовки тренеров совместно с федерациями по видам спорта и национальными командами. В БГУФК разрабатываются новые современные учебники и методические пособия, которые необходимы для будущих тренеров.

БелТА