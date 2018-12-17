Костевич озвучила размер повышения пенсий в будущем году



фото: sb.by

Сколько именно этапов повышения будет, министр труда и социальной защиты сказать затруднилась.

Пенсии в 2019 году в Беларуси вырастут на 14%, рассказала на заседании Палаты представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич По ее словам, повышение пенсий будет зависеть от того, как сформируется доходная часть бюджета. "Но то, что не менее одного раза [повысятся], это однозначно", — цитирует Костевич «Еврорадио» .

Сегодня нижняя палата парламента приняла в двух чтениях проект закона о бюджете фонда социальной защиты населения.

Общая сумма доходов фонда составит 15054,5 млн рублей, расходы — 14830,7 млн. В основном средства пойдут на пенсионное обеспечение.