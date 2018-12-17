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Родные осужденных по резонансным делам требуют прекратить пытки в колониях

18.12.2018 16:47 — Разное | Партизан  
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Родные и близкие, осужденных по некоторым резонансным уголовным делам, потребовали встречи с руководством Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси.
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Вместе с представителями общественности, активистами "Европейской Беларуси" и Форума "Свобода политзаключенным" утром 18 декабря они пришли к зданию ДИН на улице Брилевской, чтобы передать руководству департамента свое коллективное обращение.

Мать Тараса Аватарова, Ильи Воловика и некоторых других переживают за жизнь своих детей и очень обеспокоены теми жесткими условиями содержания, в которых они отбывают наказание.

В 10 часов утра возле здания ДВП собрались матери Тараса Аватарава Людмила Поспих, отец Растислава Светчикова, активисты Максим Винярский, Ольга Николайчик и некоторые другие.
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Людмила Поспих сообщила журналистам, что родственники собираются писать обращение о требовании прекратить пытки в отношении осужденных и настроить систему наблюдения в колониях с участием международных структур, чтобы остановить беспредел администрации пенитенциарных учреждений.

"Издевательства и пытки над белорусскими гражданами, находящимися за решеткой в ​​белорусских тюрьмах, перешли все границы. Сегодня представители белорусской общественности, различных движений и течений, должны стать на сторону этих матерей, этих родителей, чтобы вместе предотвратить угрозы жизни и Тарасу Аватараву, и Михаилу Жемчужному, и многим другим. 

Мы подготовили коллективное обращение от общественности, творческой интеллигенции Беларуси, ветеранов труда, бывших военнослужащих, активистов, чтобы наконец прекратить издевательства и пытки в пенитенциарной системе Беларуси", - заявила Ольга Николайчик.


Сотрудники Департамента предупреждают, что здание является режимным объектом и тут снимать нельзя. Отгоняют активистов вместе с сотрудніком ОМОНа.

Сотрудники Департамента вызвали наряд милиции, а родителей осужденных пропустили в помещение для передачи петиции.

Сотрудник Октябрьского РУВД сообщил, что их вызвали к Департаменту для охраны общественного порядка. Разговор о несанкционированном собрании не идет.

 
 
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Родные и близкие, осужденных по некоторым резонансным уголовным делам, потребовали встречи с руководством Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси.
 
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