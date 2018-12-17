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Зять президента Ирана ушел в отставку после обвинений в кумовстве
Зять президента Ирана Хасана Рухани подал в отставку 17 декабря, всего через два дня после его назначения на должность главы геологической разведки Ирана.
Как передает
«Я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным и пригласили работать вместе с вами в этом Министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность», - написал К.Мехдизаде в своем заявлении об отставке.
Зять Х.Рухани - аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом он работал советником в Министерстве нефти Ирана, сообщает консервативное информационное агентство Tasnim. Министр, назначивший его, пытался защитить свой выбор всего за несколько часов до отставки, заявляя, что К.Мехдизаде был «выбран исходя из его компетенции, а то, что он зять президента, не имело к назначению никакого отношения».
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Зять президента Ирана Хасана Рухани подал в отставку 17 декабря, всего через два дня после его назначения на должность главы геологической разведки Ирана.
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