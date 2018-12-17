Зять президента Ирана ушел в отставку после обвинений в кумовстве









Oxu.Az со ссылкой на агентство France Press, Камбиз Мехдизаде, которому чуть более 30-и лет, женился на дочери Х.Рухани в августе этого года. В субботу он был назначен на руководящую должность, а уже в понедельник ушел в отставку после критики в социальных сетях и со стороны некоторых законодателей. Как передаетсо ссылкой на агентство France Press,, которому чуть более 30-и лет, женился на дочери Х.Рухани в августе этого года. В субботу он был назначен на руководящую должность, а уже в понедельник ушел в отставку после критики в социальных сетях и со стороны некоторых законодателей.





«Я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным и пригласили работать вместе с вами в этом Министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность», - написал К.Мехдизаде в своем заявлении об отставке.





Зять Х.Рухани - аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом он работал советником в Министерстве нефти Ирана, сообщает консервативное информационное агентство Tasnim. Министр, назначивший его, пытался защитить свой выбор всего за несколько часов до отставки, заявляя, что К.Мехдизаде был «выбран исходя из его компетенции, а то, что он зять президента, не имело к назначению никакого отношения».