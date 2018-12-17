ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зять президента Ирана ушел в отставку после обвинений в кумовстве

18.12.2018 16:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Зять президента Ирана Хасана Рухани подал в отставку 17 декабря, всего через два дня после его назначения на должность главы геологической разведки Ирана.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство France Press, Камбиз Мехдизаде, которому чуть более 30-и лет, женился на дочери Х.Рухани в августе этого года. В субботу он был назначен на руководящую должность, а уже в понедельник ушел в отставку после критики в социальных сетях и со стороны некоторых законодателей.

«Я благодарю вас за то, что вы сочли меня достойным и пригласили работать вместе с вами в этом Министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность», - написал К.Мехдизаде в своем заявлении об отставке.

Зять Х.Рухани - аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом он работал советником в Министерстве нефти Ирана, сообщает консервативное информационное агентство Tasnim. Министр, назначивший его, пытался защитить свой выбор всего за несколько часов до отставки, заявляя, что К.Мехдизаде был «выбран исходя из его компетенции, а то, что он зять президента, не имело к назначению никакого отношения».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зять президента Ирана Хасана Рухани подал в отставку 17 декабря, всего через два дня после его назначения на должность главы геологической разведки Ирана.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Кіраўску пасля мадэрнізацыі будынку адкрыўся Цэнтр банкаўскіх паслуг «Беларусбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика