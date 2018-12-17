Украинец забыл в такси... гранатомет

сайте . О происшествии сообщила 18 декабря пресс-служба областной Нацполиции на своем





По словам водителя, это был абсолютно рядовой заказ, мужчина средних лет расплатился за поездку и вышел из машины. Спустя какое-то время таксист обратил внимание, что пассажир забыл в салоне мешок. Развернув его, он обнаружил там самый настоящий гранатомёт, после чего вызвал полицию.













Прибывшие на место стражи порядка установили, что это был ручной гранатомёт «РПГ-22». Личность незадачливого пассажира была быстро установлена, владелец оружия уже задержан.





Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. В ходе обысков под его матрацом также нашли 70-граммовую тротиловую шашку. Для каких целей предназначались все эти боеприпасы, сейчас устанавливает следствие.







