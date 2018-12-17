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Украинец забыл в такси... гранатомет
Водитель такси в городе Никополе Днепропетровской области Украины был крайне удивлен, обнаружив на заднем сиденье своего автомобиля мешок с… гранатомётом.
О происшествии сообщила 18 декабря пресс-служба областной Нацполиции на своем
По словам водителя, это был абсолютно рядовой заказ, мужчина средних лет расплатился за поездку и вышел из машины. Спустя какое-то время таксист обратил внимание, что пассажир забыл в салоне мешок. Развернув его, он обнаружил там самый настоящий гранатомёт, после чего вызвал полицию.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что это был ручной гранатомёт «РПГ-22». Личность незадачливого пассажира была быстро установлена, владелец оружия уже задержан.
Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель. В ходе обысков под его матрацом также нашли 70-граммовую тротиловую шашку. Для каких целей предназначались все эти боеприпасы, сейчас устанавливает следствие.
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Водитель такси в городе Никополе Днепропетровской области Украины был крайне удивлен, обнаружив на заднем сиденье своего автомобиля мешок с… гранатомётом.
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