Вандалы повредили государственный памятник в Куропатах

фрагмент фото Ольги Нечай

Об этом сообщила одна из авторов памятника, скульптор Ольга Нечай.

"Господа правоохранители, вы там за повязанный шарфик административку заводите, может, как-то и тут неплохо было бы? А внутренний посыл сообщения так вообще на уголовку тянет...", -Ольга в своем Фейсбуке