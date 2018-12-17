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Вандалы повредили государственный памятник в Куропатах
На государственный памятник в Куропатах неизвестные нанесли звезды Давида.
фрагмент фото Ольги Нечай
Об этом сообщила одна из авторов памятника, скульптор Ольга Нечай.
"Господа правоохранители, вы там за повязанный шарфик административку заводите, может, как-то и тут неплохо было бы? А внутренний посыл сообщения так вообще на уголовку тянет...", -
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На государственный памятник в Куропатах неизвестные нанесли звезды Давида.
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