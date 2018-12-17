Работники отдела ЗАГС Костюковичского райисполкома провели День открытых дверей, пригласив в гости учащихся старших классов

Начальник отдела ЗАГС Ольга Савченко рассказала о своей многогранной работе, об архиве, где хранятся в том числе и метрические книги, имеющие большую историческую ценность, о богатой истории органов ЗАГС. Ребята слушали с неподдельным интересом, а после задавали вопросы.



Ольга Анатольевна в беседе с молодыми людьми отметила, что жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Поэтому сложно переоценить степень важности и ответственности работы органов ЗАГС, связанной с основными периодами жизни каждого человека.





