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Работники отдела ЗАГС Костюковичского райисполкома провели День открытых дверей, пригласив в гости учащихся старших классов

18.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Начальник отдела ЗАГС Ольга Савченко рассказала о своей многогранной работе, об архиве, где хранятся в том числе и метрические книги, имеющие большую историческую ценность, о богатой истории органов ЗАГС. Ребята слушали с неподдельным интересом, а после задавали вопросы.Работники отдела ЗАГС Костюковичского райисполкома провели День открытых дверей, пригласив в гости учащихся старших классов

Ольга Анатольевна в беседе с молодыми людьми отметила, что жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Поэтому сложно переоценить степень важности и ответственности работы органов ЗАГС, связанной с основными периодами жизни каждого человека.


Работники отдела ЗАГС Костюковичского райисполкома провели День открытых дверей, пригласив в гости учащихся старших классов

 
 
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Начальник отдела ЗАГС Ольга Савченко рассказала о своей многогранной работе, об архиве, где хранятся в том числе и метрические книги,
 
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