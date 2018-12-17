Некляев: Лукашенко не допустит регистрации на президентских выборах проросийского кандидата

Владимир Некляев, Беларуская праўда. Архивное фото
Пророссийского кандидата никогда не будет в списке претендентов на поста главы государства.
Такое мнение в интервью сайту "Белорусская правда" высказал поэт и политик, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев:
- Что касается президентских выборов, то Лукашенко уже заявил, как они должны пройти. Так, "чтобы ни у кого не возникло даже мысли об альтернативе".
Россия, конечно, могла бы попытаться создать альтернативу. Хотя бы для того, чтобы провести как бы социологическое исследование, определить настроения нынешнего беларуского общества. Но вряд ли станет этим заниматься, понимая, что регистрации пророссийского кандидата Лукашенко ни в коем случае не допустит.
По мнению Некляева, в очередной напряженности отношений с Россией "для Лукашенко есть своя выгода".
- Ну, скажем, как для Путина эскалация военных действий в Украине. Это создает эффект, известный в политологии как «единение вокруг флага».
Фактически это патриотическая мобилизация вокруг личности лидера, что в нынешней ситуации жизненно необходимо не только Путину или Лукашенко, а всем руководителям постсоветских государств. И это если не во всём, то во многом определяет (и объясняет) то, как мы живем.
И, наконец, как может ответить Лукашенко на интеграционный ультиматум Кремля? Уйти.
Больше никак. Любой другой (из власти ли, из оппозиции) руководитель государства, не имеющий обязательств (а это не конституционные, а значит, его личные обязательства) Лукашенко – выход из интеграционной западни, - сказал политик.