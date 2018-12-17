При подготовке новой редакции Налогового кодекса учтено большинство проблемных вопросов бизнеса – Минфин

При подготовке новой редакции Налогового кодекса Беларуси были рассмотрены все проблемные вопросы, поднимавшиеся бизнесом в последние годы, по большинству приняты согласованные решения, заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в парламенте во вторник.

"По большинству из них (проблемных вопросов – ИФ) приняты согласованные решения, которые нашли отражение в кодексе. Прежде всего, это меры, направленные на снижение налоговой нагрузки в целях привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест, реинвестирование прибыли в развитие производства", - сказал Д.Кийко.

Так, законопроектом предлагается отменить сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по автодорогам общего пользования Беларуси, отменить ставку налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства (2%), отменить права местных советов увеличивать до 10 раз ставку налога на недвижимость по неиспользуемым объектам.

Кроме того, планируется расширить возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль за счет его увеличения в 1,5 раза, снизить в два раза до 6% ставки налога на прибыль и подоходного налога с физлиц по дивидендам при некоторых условиях. Помимо того, предполагается изменить подходы к начислению пеней (ее размер не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога), разрешить физлицам обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства.

Как сообщалось, проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса готовился межведомственной рабочей группой с привлечением госорганов, крупнейших бизнес-союзов, представителей крупных предприятий.

Во вторник Палата представителей приняла этот законопроект в первом чтении.