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Правительство Украины продлило на год ограничения в торговле с РФ

18.12.2018 16:22 — Разное | Интерфакс  
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Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ на торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Такое решение правительство Украины приняло без обсуждения.

Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, с 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом режим преференций в отношении РФ (свободная торговля) был отменен в связи с нарушением РФ договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго для украинских товаров действует с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 гг. объем торговли между двумя странами в 2017 году начал восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% - до $3,936 млрд, тогда как импорт вырос у на 39,9% - до $7,204 млрд.

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% - до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, который составил 20,1% - $6,629 млрд. В результате отрицательное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

 
 
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Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в отношении...
 
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