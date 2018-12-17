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Беларусь и Сербия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
"План сотрудничества был подписан по итогам рабочей встречи представителей министерств обороны Республики Беларусь и Республики Сербия по вопросам двустороннего военного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
В Минобороны также сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств и обменялись мнениями об актуальных вопросах региональной и международной безопасности.
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Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "План...
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