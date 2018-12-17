Беларусь и Сербия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"План сотрудничества был подписан по итогам рабочей встречи представителей министерств обороны Республики Беларусь и Республики Сербия по вопросам двустороннего военного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

В Минобороны также сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств и обменялись мнениями об актуальных вопросах региональной и международной безопасности.