Центр китайско-белорусского сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений будет построен в "Великом камне", сообщили в администрации парка.

Церемония начала строительства центра прошла во вторник.

"Это будет пятиэтажное здание общей площадью около 19 тыс. кв м, в котором разместятся демонстрационный и многофункциональный залы, торговые площадки, бизнес-инкубатор, центр промежуточных испытаний и мелкосерийного производства, центр по тестированию, лаборатории и прочее", - говорится в сообщении на сайте парка.

Строительные работы планируется завершить через год.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира.

Парк возводится в 25 км от Минска. На территории парка введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. В настоящее время "Великий камень" полностью завершил создание инженерно-транспортной инфраструктуры на площади 350 га. Следующим этапом развития парка станет строительство "умного зеленого города", в том числе жилищное строительство.

В парке зарегистрировано 39 резидентов из Китая, Беларуси, Австрии, ФРГ, Израиля, Литвы, России, США. Сумма заявленных инвестиций в проект "Великий камень" превышает $1 млрд, в том числе инвестиции резидентов - $0,5 млрд. К выпуску продукции уже приступили три резидента парка - ООО "Чэнду Синджу Шелковый Путь Развитие", ООО "Флюенс Технолоджи Груп", ООО "МАЗ-Вейчай".