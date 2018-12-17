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Белорусы собирают подписи под петицией за выходной 2 января
В Беларуси создана петиция с просьбой объявить 2 января 2019 года нерабочим днем.
"Совмин решил, что 2 января 2019 года выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу", - говорится в обращении на сайте petitions.by.
Авторы петиции напомнили, что ранее Минтруда предлагал сделать 2 января 2019 года выходным днем. "Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января", - отмечается в петиции.
Обращение планируется направить в министерство труда и социальной защиты Беларуси.
Ранее правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2019 году. Перенос рабочего дня со 2 января им не предусматривается.
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В Беларуси создана петиция с просьбой объявить 2 января 2019 года нерабочим днем. "Совмин решил, что 2 января 2019 года выходного не будет. Впервые за много лет этот день...
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