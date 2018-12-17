Брежнева, Киркоров и Ургант пришли на премьеру последних «Елок»

Вчера в Москве состоялась премьера финальной части франшизы «Елки» . В широкий прокат Беларуси картина выйдет уже 23 декабря. А это, на минуточку, на четыре дня раньше , чем России. На премьеру пришли не только актеры, которые сыграли в ленте, но и приглашенные звезды.



Иван Ургант. Он снимался в «Елках» с первой части

«Елки. Последние» в кинотеатрах Минска. КУПИТЬ БИЛЕТ

В последних «Елках» будет собрано пять новогодних историй. Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского. В новелле «Братья» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.



Сергей Светлаков с женой Антониной

В новелле «Сосны» режиссера Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. «Вокзал на троих» Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским (Марк Богатырев). В новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов).



Эвелина Бледанс с сыном



Филипп Киркоров



Вера Брежнева. Она исполнила саундтрек к «Елкам 7»



Александр Головин, Галина Стаханова, Александр Домогаров-младший

Герои первых «Елок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».



Режиссер «Елок» Тимур Бекмамбетов



Алла Михеева



Гоша Куценко

Напомним, что во время приезда Тимура Бекмамбетова в Минск режиссер говорил о том , что одну из новелл последних «Елок» он намерен снять в Беларуси. Однако, как сообщили в Gelvars Cinema, фильм в Беларуси не снимали.

Билеты на последние «Елки» тут . Все части фильма в онлайн-кинотеатре на AFISHA.TUT.BY .

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15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене» , который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.