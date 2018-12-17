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Брежнева, Киркоров и Ургант пришли на премьеру последних «Елок»
Вчера в Москве состоялась премьера финальной части франшизы
В последних «Елках» будет собрано пять новогодних историй. Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского. В новелле «Братья» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.
В новелле «Сосны» режиссера Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. «Вокзал на троих» Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским (Марк Богатырев). В новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов).
Герои первых «Елок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».
Напомним, что во время приезда Тимура Бекмамбетова в Минск режиссер
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Вчера в Москве состоялась премьера финальной части франшизы «Елки». В широкий прокат Беларуси картина выйдет уже 23 декабря.
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