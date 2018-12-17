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Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

18.12.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Торжественное собрание по случаю праздника прошло 18 декабря в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

Глава КНР Си Цзиньпин выступил с торжественной речью, в которой отметил, что за прошедшие десятилетия стране удалось решить многие проблемы, такие как голод, лишения и бедность.

Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости

За последние 40 лет располагаемый доход на душу населения увеличился более чем в 22 раза. На данный момент вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30 %.

Китай отмечает 40-летие политики реформ и открытости
 
 
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Новости Китая. Торжественное собрание по случаю праздника прошло 18 декабря в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава КНР Си Цзиньпин выступил...
 
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