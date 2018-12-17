|
Генассамблея ООН приняла глобальный пакт о беженцах
Новости мира. В пользу документа высказалась 181 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Договор призван ослабить нагрузку на государства, которые принимают беженцев, а также улучшить ситуацию с обеспечением всего необходимого для переселенцев на новых местах.
Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы улучшить условия жизни в тех странах, откуда прибывает наибольшее количество мигрантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В пользу документа высказалась 181 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор призван ослабить нагрузку на государства, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)